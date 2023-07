Roma, suv contromano guidato da 20enne colpisce auto: morta 67enne

Il conducente dell'auto è un ragazzo di 20 anni che è risultato negativo al test per l'alcol e la droga. A bordo della vettura c'erano altri quattro giovani, due dei quali sono rimasti feriti in maniera non grave. Sui loro telefonini verranno compiute verifiche per accertare se i ragazzi stessero filmando o fossero impegnati in dirette social