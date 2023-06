Omicidio Primavalle, forse Michelle uccisa per un debito

Si continua a indagare per ricostruire il movente del giovane che ha accoltellato a morte la ragazza in un appartamento a Roma. Il ragazzo, che si trova in carcere, lunedì sarà sentito dal Gip per l'interrogatorio di convalida: è accusato di omicidio volontario ma non è escluso che potrebbe essergli contestato anche l'occultamento di cadavere ascolta articolo

Dietro l’omicidio di Michelle Maria Causa, la 17enne uccisa a coltellate da un coetaneo di origini srilankesi in un appartamento nel quartiere Primavalle a Roma, potrebbe esserci un litigio per via di un piccolo debito di qualche decina di euro. È una delle ipotesi circolate nelle ultime ore, mentre gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire quanto accaduto e specificano che "il movente è da definire". Lunedì per il ragazzo fermato, che si trova in carcere da giovedì mattina, è in programma l'interrogatorio di convalida davanti al Gip. Durante un primo interrogatorio, il giovane potrebbe aver fatto alcune ammissioni: per lui l'accusa è omicidio volontario ma non è escluso che potrebbe essergli contestato anche l'occultamento di cadavere.

La madre di Michelle: "Me l'ha massacrata, voglio giustizia" Gli inquirenti hanno smentito che i due ragazzi stessero insieme e che la vittima fosse incinta. "Me l'ha massacrata, voglio giustizia - ha detto la madre della vittima - Io l'ho visto due o tre volte era molto educato, più del dovuto, lo avevo detto anche a mia figlia". Ma della figlia si fidava: "Ieri ci aveva detto che usciva un po' con gli amici, verso le 11, ha detto che sarebbe tornata presto a casa e avrebbe cucinato per il nonno. Ma al telefono dalle 12.50 non ha risposto più". "Senza motivo ce l'hanno ammazzata, come un cane - ha aggiunto il padre della ragazza - Gli amici dicevano che lui era un ragazzo a modo, meglio di noi, meglio degli italiani". I genitori di Michelle hanno avanzato anche un movente per il quale però gli inquirenti sembrano non trovare riscontri: "Forse era innamorato, lei l'ha respinto perché ce l'ha il ragazzetto che sta disperato dall'altra parte di Roma, stavano insieme da due anni". leggi anche Omicidio Primavalle, la madre di Michelle: “Me l'ha massacrata”

Il litigio e l’allarme lanciato dai vicini Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un delitto d'impeto e lavorano per escludere eventuali complici, che allo stato non ci sono. Quello che si sa è che il 17enne, ora in carcere, frequentava brutti giri e nei video sui social non faceva mistero della sua passione per droghe, denaro e violenza. "Lui era in giri di spaccio", raccontano nel quartiere, spiegando che già il giorno prima "Michelle aveva litigato con lui". Quel giorno, dice una donna che abita nel palazzo dove è avvenuto l’omicidio, "ho sentito una discussione, delle urla". Dopo aver ucciso Michelle, il ragazzo ha cercato di portare via il corpo mettendolo in un sacco nero all’interno di un carrello. "Cos’hai lì dentro? Ti serve una mano?", hanno chiesto alcuni vicini al minorenne apparso visibilmente nervoso, forse anche in uno stato di alterazione. "Ho del pesce", ha tagliato corto rifiutando l'aiuto. Una risposta evasiva, non sufficiente ad evitare che i vicini allertassero le forze dell'ordine. approfondimento Michelle Maria Causo, chi era la 17enne uccisa a coltellate a Roma