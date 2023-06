Omicidio Primavalle, la madre di Michelle: “Me l'ha massacrata”

La mamma della giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita in un carrello della spesa, visibilmente sconvolta, ha parlato ai cronisti prima di entrare nel portone di casa. “La notizia della scomparsa di Michelle, uno dei tanti sorrisi della scuola, ha sconvolto tutta la comunità scolastica del liceo Vittorio Gassman. Ci uniremo per non dimenticarla e far vivere in ognuno la sua Memoria", ha invece scritto sul sito l'istituto romano frequentato dalla ragazza ascolta articolo

"Me l'ha massacrata, voglio giustizia", ha detto rientrando a casa la mamma di Michelle Maria Causo (CHI ERA), la giovane uccisa con diverse coltellate e ritrovata senza vita in un carrello della spesa a Primavalle, a Roma. La donna, visibilmente sconvolta, era accompagnata da tre persone che la sostenevano, poi è entrata nel portone. Il brutale assassinio, per il quale è stato sottoposto a fermo un 17enne, ha suscitato reazioni colme di dolore da parte di parenti e amici di Michelle.

Il padre di Michelle: "Lei lo aveva respinto" "Senza motivo ce l'hanno ammazzata, come un cane. Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani dice che era innamorato penso, ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall'altra parte di Roma, che è disperato", sono invece le parole del padre, sconvolto e in lacrime, che ha parlato davanti alle telecamere di 'Ore 14' su Raidue. Il 17enne fermato, racconta l'uomo, "era un amico, mia moglie l'ha conosciuto, veniva spesso. Lei non era incinta, non stavano insieme. Ma dico io se una ragazzina ti respinge gli fai questo?" "Verso le 11 ha detto 'esco mezz'ora con gli amici poi torno per preparare il pranzo' – racconta il padre – Noi poi l'abbiamo chiamata e squillava a vuoto, poi dopo l'una il telefono non squillava più"."Aveva il ragazzo da tanto - ricorda l'uomo - quasi due anni. Un ragazzo d'oro, andava a scuola la mattina e lavorava il pomeriggio" mentre il 17enne fermato era solo un amico, "dissi pure a mia figlia "quanto è carino sto ragazzo, quanto è educato".

Il liceo frequentato dalla giovane: "Ci uniremo per non dimenticarla" Il liceo Vittorio Gassman "si stringe al dolore dei genitori. La notizia della scomparsa di Michelle, uno dei tanti sorrisi della scuola, ha sconvolto tutta la comunità scolastica del liceo Vittorio Gassman. Ci uniremo per non dimenticarla e far vivere in ognuno la sua Memoria", ha scritto sul sito l'istituto romano frequentato dalla ragazza. "La famiglia di Michelle è distrutta" "La famiglia di Michelle è addolorata, il nonno che abita con loro è distrutto anche perché di recente aveva perso la moglie", afferma invece una vicina di casa e amica della famiglia di Michelle. "Sono bravissime persone, quella ragazza era un angelo", ha concluso la donna.

Le minacce al 17enne: "Devi marcire" Non mancano neanche le minacce sui profili del giovane. Sotto ai tanti post, video e foto pubblicati in cui il ragazzo scimmiotta atteggiamenti da trapper, tra spinelli e ostentazione di capi firmati, spuntano frasi come "devi marcire", "non devi vivere", "guardati le spalle". Minacce anche da alcuni giovani abitanti del quartiere della famiglia del 17enne: "A quello gli facciamo la festa", dice un gruppo di ragazzi davanti al portone.