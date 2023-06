Pm Milano: "Persone dello stesso sesso non possono essere genitori"

Mondo

Sta facendo discutere la scelta della Procura di Padova di impugnare i 33 atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani per riconoscere a figli di coppie di donne omosessuali gli stessi diritti di tutti gli altri bambini. In tutti e 33 i casi, i piccoli sono nati all’estero, con fecondazione eterologa, e poi sono stati riconosciuti come figli di “due mamme”. Solo una delle due è la madre biologica

Fino ad ora, soltanto alcuni Comuni italiani avevano deciso di riconoscere i bambini come figli di entrambe le parti delle coppie omosessuali. La Procura di Padova ha impugnato gli atti del sindaco perché vanno “contro le leggi, e i pronunciamenti della Cassazione”. La questione si inserisce all’interno del più ampio discorso sulla possibilità per le coppie omosessuali di risultare legalmente genitori di un figlio

In Italia, complice una normativa poco chiara, l’unico modo per farlo passa per l’adozione del bambino del proprio o della propria partner. Non è ammesso invece adottare congiuntamente un bambino nato da altri genitori. E negli altri Paesi europei?