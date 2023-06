Meteo, le previsioni di venerdì 30 giugno: arrivano piogge e temporali

Una perturbazione atlantica arriva sull’Italia: previsti violenti rovesci anche con grandine dal Nordovest in spostamento verso il Nordest, la Toscana, l'Umbria e le Marche, il Lazio. Invece al Sud e in Sicilia sarà ancora una giornata soleggiata

Dopo i giorni di caldo afoso che hanno colpito l’Italia, per la giornata di venerdì 30 giugno le previsioni meteo segnalano un brusco cambio di rotta. Il tempo sarà in netto peggioramento al Nordovest con pesanti piogge, fino a temporali e nubifragi, destinati a spostarsi verso il Trentino Alto Adige, le altre regioni del Nord, e anche in direzione Toscana, Umbria, Marche e a tratti su Lazio e rilievi dell’Abruzzo. In tutte queste zone coinvolte dalle piogge ci sarà anche un vistoso calo termico. Invece al Sud Italia la giornata rimarrà piacevole e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24). L'instabilità proseguirà parzialmente anche nel weekend e all'inizio della prossima settimana, prima dell'arrivo di un nuovo anticiclone che riporterà il caldo.