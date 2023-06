Messina Denaro dimesso da ospedale dell'Aquila: boss torna in carcere

Matteo Messina Denaro ha lasciato ieri mattina l'ospedale dell'Aquila dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'inserimento di uno stent delle vie urinarie. L'operazione è riuscita e non sono comparse complicanze, per cui il boss è stato ricondotto nel carcere aquilano dov'è detenuto in regime di 41bis dal di gennaio scorso. Secondo fonti mediche, l'intervento chirurgico subito da Messina Denaro non è collegato al cancro al colon di cui soffre da anni. In carcere Messina Denaro continua a ricevere le cure anti tumorali.