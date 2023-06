Piedimonte San Germano, vince 500mila euro al Gratta e Vinci

È successo nel bar di un centro commerciale in Ciociaria dove una signora credeva di aver vinto 500 euro: solo in seguito ha scoperto che la somma vinta equivaleva a mezzo milione

Pensava di aver vinto 500 euro al Gratta e Vinci, in realtà la somma equivale a mezzo milione. È successo in un bar del centro commerciale Le Grange di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, dove una signora ha acquistato un Gratta e Vinci molto fortunato per soli 5 euro. Solo in seguito ha scoperto solo di aver vinto ben 500mila euro.

Il biglietto fortunato

La vincitrice è una cliente abituale del bar, di proprietà di Corrado Urbano, ex calciatore e oggi allenatore della Massese in Eccellenza. "Signora, lei ha vinto mezzo milione", avrebbe detto Urbano alla cliente. L'ultima vincita in ordine di tempo è quella dello scorso 17 febbraio, quando in una tabaccheria di Pignataro Interamna è stato giocato un sistema che ha fruttato quattro milioni di euro ad un operaio del Cassinate.