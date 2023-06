Minacce alla docente dell'Università di Bologna, disposta protezione

Cronaca

Stop ai figli di due mamme, perché le trascrizioni sono state bloccate

A gennaio, una circolare del ministero dell’Interno aveva chiesto ai sindaci di non trascrivere automaticamente i certificati di nascita dei figli nati all’estero con la procreazione assistita o con la gestazione per altri in cui comparisse anche il genitore non biologico. Poi, a marzo, a Milano, il blocco all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali. Ora il caso di Padova. Quali sono i presupposti? E quali i poteri dei sindaci?

È polemica sul caso della procura di Padova che ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani del Pd (in foto), dal 2017 a oggi, per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Si tratta di bambini concepiti all’estero con fecondazione eterologa e poi riconosciuti in Italia come figli di entrambe le madri. Ma perché le trascrizioni sono state bloccate? E cosa serve sapere sul tema?

COS’È SUCCESSO A PADOVA?



La 'seconda mamma' non c'è nel diritto italiano. E neppure la possibilità per la donna di assegnare al figlio biologico il cognome della propria compagna. Su questa base la Procura di Padova sta quindi procedendo contro gli atti di nascita dei bimbi figli di due donne, una delle quali madre biologica, conviventi. L'ufficio giudiziario, ad aprile, aveva chiesto al Comune gli atti di tutti i 33 bambini registrati all'anagrafe in questo modo, dal 2017