Meteo, bel tempo con temperature nella norma

A tenere banco questa settimana è un vasto anticiclone delle Azzorre disteso verso l'Europa occidentale. Il tempo risulta nel complesso stabile in Italia, salvo qualche disturbo sulle regioni del Nord, e con caldo che si manterrà su valori normali per il periodo. Piogge sparse sulle regioni Adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali.