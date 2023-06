Incendio in appartamento a Trieste, morta donna e ferito il figlio

Lombardia

Il rogo è divampato questa mattina alla Thai House, tra viale Tunisia e via Lazzaretto. La proprietaria del centro massaggi, l'unica presente nella struttura, è rimasta ustionata in maniera lieve. Per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che per precauzione hanno fatto evacuare 5 persone, sono state modificate le linee del tram 5 e 33. La circolazione dei mezzi è stata ripristinata dopo alcune ore