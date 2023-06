Pesaro, auto in fuga da carabinieri travolge altra macchina: due morti

Una Bmw con due persone a bordo non si è fermata all’alt delle forze dell’ordine per un controllo e ha proseguito ad alta velocità sulla strada Montelabbatese. Ha centrato un’altra auto su cui viaggiavano tre persone, uccidendone una sul colpo, una 32enne. Deceduto anche il conducente della macchina in fuga, un 27enne cittadino macedone

Un'auto in fuga dai carabinieri, dopo aver seminato la pattuglia, al termine di un breve inseguimento ad alta velocità, ha travolto un'altra vettura, uccidendo una 32enne che viaggiava con la sorella e un amico. L’incidente è accaduto nel pomeriggio sulla strada Montelabbatese, a pochi chilometri dal centro di Pesaro. A causa dello schianto le due vetture sono state sbalzate per alcuni metri sulle scarpate laterali e l'auto a bordo della quale si trovava la donna si è ribaltata. Al volante della macchina in fuga, una Bmw, c’era un 27enne cittadino macedone, anche lui deceduto nello schianto. In auto con lui un 27enne albanese, rimasto ferito e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza ad Ancona. È monitorato in ospedale verrà sentito dagli investigatori che stanno ricostruendo quanto accaduto, compresa la dinamica dello schianto.

La dinamica

La vettura con i due a bordo, entrambi residenti nella zona di Pesaro, era stata ritenuta sospetta dai carabinieri che avevano intimato inutilmente l'alt per un controllo. Da qui è iniziato un inseguimento proseguito per 2-3 chilometri da parte della pattuglia che poi ha rallentato proprio per l'alta velocità della macchina in fuga. L'auto dei fuggitivi ha proseguito e dopo alcuni chilometri, quando già aveva seminato i carabinieri, avrebbe azzardato un sorpasso a forte andatura sulla strada dritta, centrando la macchina su cui viaggiava la giovane, poi morta nello schianto. La forza dell'impatto tra i due mezzi è stato tale che le vetture sono finite ognuna nella scarpata laterale opposta all'altra; la 500 si è ribaltata e per la 32enne non c'è stato niente da fare. La sorella della vittima, 28 anni, è rimasta ferita, così come un 27enne loro amico che viaggiava nell'auto. Dopo l'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno assistito le tre persone ferite. La viabilità nella zona è stata bloccata per ore per permettere i soccorsi ai feriti, la rimozione dei mezzi e il ripristino della sicurezza sulla Montelabbatese. Poco prima delle 20 la strada è stata riaperta al traffico.