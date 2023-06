Domenica di bel tempo, blitz temporaleschi la prossima settimana

Salute e Benessere

"In Italia è previsto un aumentato rischio e un'aumentata aggressività di malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come le zanzare, quali la malaria, la Dengue, la febbre da Chikungunya, la febbre West Nile "

Lo afferma la Società Italiana d'Igiene che in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, in programma oggi, 5 giugno, lancia un appello affinché i governi nazionali e locali alla luce delle 'minacce' ambientali sfruttino le competenze di professionisti altamente qualificati, adottando un approccio multidisciplinare e interprofessionale in un'ottica One Health. "Gli Igienisti - precisano - con le loro competenze possono svolgere un ruolo fondamentale in questa sfida"