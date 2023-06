Campania, 12enne arriva morto in ospedale. Forse caduto da un asino

Sembrerebbe sia caduto da un asino il bambino di 12 anni morto ad Agerola, in provincia di Napoli. Subito dopo l’incidente, il ragazzino è stato portato dal nonno in un centro di primo soccorso della zona, dove però ogni tentativo di salvarlo da parte dei sanitari è stato inutile: secondo alcune ipotesi, il 12enne era già morto al momento dell’arrivo.

L'incidente

In base alle prime ricostruzioni, il bambino sarebbe caduto mentre cavalcava un asino in una stalla di Agerola. A causa dell’incidente avrebbe riportato un pesante trauma alla nuca considerato, al momento, la causa del decesso. Sul caso indagano i carabinieri che, nel frattempo, sono occupati nell’esecuzione dei rilievi fotografici nella stalla, sottoposta a sequestro. Per poter ricostruire la vicenda, gli inquirenti ascolteranno anche la testimonianza dei genitori, sotto choc per la perdita del figlio. L’obiettivo è quello di capire se qualcuno ha assistito all’incidente e se si possono identificare eventuali profili di responsabilità. Il corpo del bambino si trova ora nell’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia, mentre la Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha disposto il sequestro della salma in vista dell'esame autoptico.