Padova, sit-in delle mamme gay davanti al tribunale

L'evento è stato organizzato in segno di protesta contro l'impugnazione dei certificati di nascita dei 33 figli di coppie omogenitoriali, decisa dalla Procura. "La maestra ci ha insegnato che siamo tutti uguali. La tua maestra non te l'ha insegnato?", è uno degli slogan che compaiono sui cartelli lasciati sul selciato

Sono circa 300 le donne che partecipano al sit-in della mamme Arcobaleno, organizzato oggi davanti al Palazzo di Giustizia di Padova in segno di protesta contro l'impugnazione dei certificati di nascita dei 33 figli di coppie omogenitoriali, decisa dalla Procura. Il flash mob si tiene in forma silenziosa e pacifica. "La maestra ci ha insegnato che siamo tutti uguali. La tua maestra non te l'ha insegnato?", è uno degli slogan che compaiono sui cartelli depositati sul selciato insieme a tanti bambolotti e riproduzioni in pelouche di neonati.

“Ho partecipato al sit-in davanti al Tribunale di Padova a difesa delle famiglie Arcobaleno: la realtà di amore di queste famiglie non coincide con il sistema valoriale del governo, ed evidentemente tanto basta per questo accanimento ideologico indegno: è un'operazione metodica e grave di criminalizzazione di una minoranza”, ha detto l'onorevole Pd Rachele Scarpa.

Cos'è successo a Padova?

Il sit-in si svolge in risposta alla decisone della Procura di Padova che ha impugnato 33 atti di nascita che riconoscono ai figli di coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Si tratta di bambini concepiti all’estero con fecondazione eterologa e poi riconosciuti in Italia come figli di entrambe le madri. Gli atti di nascita sono tutti quelli registrati dal sindaco Sergio Giordani (Pd), dal 2017 a oggi. Con queste raccomandate, che le famiglie stanno ricevendo, di fatto si chiede di cancellare il nome della madre non biologica. Questo perché nel diritto italiano non è presente la figura della “seconda madre”, né la possibilità per la donna di assegnare al figlio biologico il cognome della compagna.