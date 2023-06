Morta Alessandra Pederzoli, moglie del sindaco di Modena

La lotta contro la malattia

Di fronte alla malattia, contro la quale combatteva da molti anni e che l’aveva anche costretta per un certo periodo a 5 mesi di ospedale, Alessandra Pederzoli non si è mai arresa e ha sempre risposto con il sorriso, la determinazione e la speranza. Nelle pagine del suo libro Al volante della mia vita, pubblicato l’anno scorso, ha raccontato il suo profondo viaggio interiore, con la volontà di essere sempre, nonostante tutto, protagonista della propria esistenza. "Ero una bimba timida, insicura e remissiva, preoccupata di piacere agli altri e timorosa del loro giudizio, ma ho imparato ad essere protagonista della mia storia, tentando di riscriverla ogni giorno, con occhi, cuore e cervello aperti, e le antenne alzate, proiettate verso quel futuro che si fa presente", scriveva nel suo volume. Il coraggio l’ha sempre contraddistinta, fin da quando, a 30 anni, si lanciò nel vuoto delle cascate Vittoria di Zambia, al confine con Botzwana e Zimbabwe. "Mentre scendevo e volavo, sentivo una certezza radicata dentro di me più di ogni cosa: quel volo mi avrebbe accompagnato per sempre".