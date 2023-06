Convolti tre auto e un camion si è ribaltato e ha perso il carico. Almeno tra gli 8 e i 7 chilometri di coda in entrambe le direzioni

Verso le 13.45 sull' autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia in entrambe le direzioni, è avvenuto un incidente, al km 175, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture. Il camion, proveniente da Bologna, ha invaso parzialmente la carreggiata opposta e si è ribaltato disperdendo il carico.

Si registrano almeno 7-8 chilometri di coda in entrambe le direzioni

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione Terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico transita su un corsia in direzione Milano e si registrano 8 km di coda. In direzione Bologna, invece, il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda.