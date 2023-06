Morte ciclista Rebellin, arrestato il camionista che lo investì

A più di sei mesi dall’incidente che provocò la morte dell’ex ciclista Davide Rebellin è stato arrestato il camionista che lo investì. Era il 30 novembre dello scorso anno quando Wolfgang Rieke, autotrasportatore tedesco di 62 anni, travolse e uccise l’ex campione 51enne. Il camionista si trova ora in stato di fermo nel carcere Münster, in Germania, in seguito al mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Secondo l'ordinanza, come si legge nella nota della Procura, il decesso di Rebellin "è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke".