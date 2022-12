Incidente Rebellin, denunciato un camionista tedesco

L’uomo è stato individuato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale

Svolta nelle indagini sulla morte dell’ex ciclista David Rebellin. Sarebbe infatti stato individuato il camionista responsabile dell'investimento dell'ex campione. Si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, individuato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. Dopo l'incidente, avvenuto il 30 novembre, l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale.

Le indagini

Fondamentali per le indagini sono stati i frame delle telecamere di videosorveglianza della zona. In particolare quella puntata su un parcheggio, a meno di 100 dal luogo della tragedia. Dopo aver passato al setaccio ore e ore di immagini, gli investigatori hanno ristretto la ricerca dapprima ad una decina di automezzi, poi a soli due: i video, emerge dallo stretto riserbo delle indagini, mostrerebbero uno dei due Tir entrare nell'area di sosta nell'orario coincidente con l'incidente. L'autista non sarebbe sceso dal mezzo, e dopo alcuni minuti di fermata sarebbe ripartito, facendo manovra, imboccando la strada nel senso da cui era arrivato. In questo caso, gli sarebbe stato impossibile non accorgersi che a terra c'erano un corpo e una bicicletta schiacciata.