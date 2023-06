Berlusconi sarà cremato: le ceneri forse al mausoleo ad Arcore

La salma dell'ex presidente del Consiglio sarà trasferita in provincia di Alessandria prima dell'ultimo viaggio in direzione villa San Martino. Lì, con ogni probabilità, le ceneri del leader di Forza Italia saranno conservate assieme a quelle dei genitori

La salma di Silvio Berlusconi sarà cremata nel Tempio Crematorio Valenziano Panta Rei, in provincia di Alessandria. Dopo i funerali di Stato oggi in Duomo ( LA DIRETTA ) il feretro dovrebbe essere riportato nella cappella di famiglia ad Arcore, dove sono stati celebrati i funerali di mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta e dove ieri è stata celebrata una prima messa. Nella cappella sono conservate le ceneri dei genitori e della sorella di Berlusconi.

Massimo riserbo da parte della famiglia

La famiglia ha chiesto il massimo riserbo, quindi l’impianto non sarà accessibile a estranei. I dettagli della cerimonia di cremazione del leader di Forza Italia non sono, tuttavia, ancora noti: i suoi familiari dovrebbero comunicarli giovedì mattina, quando la salma arriverà nella struttura. La scelta della cremazione è quella che offre l'opportunità di fare riposare le spoglie di Berlusconi nel mausoleo, opera di Pietro Cascella, pensato dall'ex premier come il luogo di tumulazione per parenti e amici più stretti. La stessa soluzione era già stata scelta dall’ex presidente del Consiglio per i resti di suo padre Luigi, della madre Rosa Bossi e della sorella Maria Antonietta. I resti, inizialmente seppelliti al cimitero monumentale di Milano, da qualche tempo erano stati fatti cremare e trasferiti dentro villa San Martino.