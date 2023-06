Digital News Report, SkyTg24 tra le testate considerate più affidabili

Il Reuters Institute ha pubblicato il suo report annuale sullo stato dell’informazione nel mondo. Per ogni Paese prende in considerazione quanto vengono utilizzate le testate offline e online e quanto vengono ritenute affidabili. Sky Tg24 è la prima testata generalista per livello di fiducia. Al primo posto l’agenzia Ansa, terzo posto al quotidiano economico Il Sole 24 Ore

La fiducia

Il report chiede al campione intervistato il livello di fiducia rispetto a un elenco di testate: quanto ritieni affidabile questo brand? Le risposte vanno dal completamente affidabile al del tutto inaffidabile. Non viene presentata come una classifica perché - viene precisato nel report - nella survey sottoposta agli intervistati è stata presentata una lista di 15 brand. Per questo - viene sempre sottolineato nelle note - non può essere considerata come una lista delle testate di cui ci si fida di più perché, appunto, non è esaustiva. Fatta questa premessa, il brand a cui viene data più fiducia è l’agenzia Ansa (il 78% di affidabilità, il 7% di non affidabilità), al secondo posto Sky Tg24 (considerata testata di cui fidarsi dal 71%, con un 9% di non affidabilità) al terzo posto il Sole 24 Ore (69% e 10%). Rispetto allo scorso anno le prime tre posizioni di questa “non classifica” restano invariate, ma mentre nel 2022 Skytg24 e Sole 24 Ore erano a pari merito al secondo posto con il 65% della fiducia, quest’anno Sky Tg24 stacca la testata economica di due punti percentuali, con un livello di fiducia e affidabilità cresciuto di sei punti percentuali rispetto alla scorsa rilevazione. E’ così la prima testata generalista per affidabilità.