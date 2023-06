Morte Berlusconi, Sky cancella le celebrazioni per i suoi 20 anni

Restano confermate le attività di giovedì 15 giugno in programma su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano. Non è prevista la presenza di pubblico. L'Amministratore delegato di Sky Italia Andrea Duilio: "Vogliamo rendere omaggio al fondatore di una realtà che, per anni, ci ha stimolato a fare sempre di più e meglio"

Sky ha deciso di cancellare le celebrazioni per i suoi venti anni, previste a partire da domani a Palazzo Reale di Milano, per esprimere il suo cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi.

Il 15 giugno restano confermate le attività in programma su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano con un palinsesto dedicato alle news e all’attualità. Non è prevista la presenza di pubblico, tutta la giornata sarà in diretta sul canale 500 e 501. IL PROGRAMMA AGGIORNATO DI GIOVEDI' 15 GIUGNO.