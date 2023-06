Brenta, sorpresi dall'apertura chiuse del fiume: salvati tre 16enni

Sono stati salvati dai vigili del fuoco con l'elicottero tre ragazzi 16enni che oggi hanno rischiato di essere trascinati via dalla corrente del fiume, sorpresi dall'apertura delle chiuse sul fiume Brenta, a Stra (Venezia). I tre amici stavano camminando su alcuni massi affioranti nel centro del greto del fiume, quando la portata d'acqua è salita improvvisamente, costringendoli ad aggrapparsi agli scogli per non essere trascinati via.

Scattato l’allarme



Sul posto è giunto l'elicottero drago 154 dei vigili del fuoco. Un elisoccorritore si è calato in acqua con il verricello e dopo aver imbragato i tre ragazzi, li ha issati uno alla volta a bordo del velivolo, e portati a terra.