Catania, investe con l'auto la moglie. Morta amica che era con lei

L'uomo ha confessato

L'episodio è avvenuto nella zona industriale di Catania. Dopo aver investito le due donne il 52enne ha chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. La moglie, 56enne, è stata ricoverata all'ospedale San Marco e non è in pericolo di vita. Sarà sentita dalla polizia appena finite le visite mediche e le cure del caso. In un primo momento sul posto è intervenuta la polizia municipaleper effettuare rilievi e le indagini su quello che sembrava fosse un incidente stradale. Poi la ricostruzione della dinamica dell'incidente ha portato all'intervento delle volanti della questura che hanno bloccato l'uomo nelle vicinanze. Gli agenti lo hanno preso in consegna e lo hanno condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno.