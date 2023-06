Migranti, Alarm Phone: 150 alla deriva, imbarcano acqua

Mondo

Il ministro dell'Interno ha incontrato il suo omologo tunisino Kamel Fekih e il presidente Kais Saied. Il titolare del Viminale ha espresso a Fekih 'il pieno apprezzamento per il rilevante sforzo compiuto dalla Tunisia per sorvegliare le frontiere marittime' e ha rimarcato l'importanza di affrontare questa sfida in una dimensione europea