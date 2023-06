Maltempo Emilia-Romagna, allagamenti a Ravenna. Frana nel Riminese

Non c’è tregua per l’Emilia-Romagna, ormai da un mese martoriata dal maltempo ( LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE ). Nelle ultime ore le forti piogge cadute a Ravenna hanno portato accumuli orari di oltre 20 millimetri, causando l’allagamento di diverse strade. E ad essere colpita è anche la provincia di Rimini, dove si è verificata una nuova frana nel territorio del comune di Gemmano, in Valconca, e sette nuclei familiari sono rimasti isolati. Il maltempo sta colpendo anche le zone di Ancona e Fano, causando allagamenti in strade, una voragine sulla sede stradale e una piccola frana a Fabriano. Intanto è stata estesa anche per domani l’allerta arancione in alcune aree dell’Emilia Romagna.

La pioggia da questa mattina sta interessando anche la provincia di Rimini, solo con temporanee schiarite, e ha provocato una nuova frana nel territorio del comune di Gemmano, in Valconca. Sette nuclei familiari sono rimasti isolati e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Isolato, nella stessa zona, anche un allevamento di cavalli. “Una ulteriore frana ha isolato una intera frazione e un allevamento di cavalli e mette in pericolo l'intero costone”, ha fatto sapere tramite Facebook il sindaco di Gemmano, Riziero Santi. A quanto si è appreso a cedere è stata una parte di terreno che sovrasta via delle Fonti. Lo smottamento ha sradicato un grosso albero e ha investito la sede stradale. Al lavoro, un "bobcat" con un braccio meccanico impiegato per cercare di di aprire un varco, così da poter raggiungere i nuclei familiari isolati e l'allevamento di cavalli.

Le intense piogge cadute nelle ultime ore hanno portato a conseguenze soprattutto a Ravenna, tra le zone maggiormente colpite dall’alluvione. Le precipitazioni hanno fatto registrare accumuli orari di oltre 20 millimetri, provocando allagamenti in diverse strade, specie dell'area urbana e del centro e lungo le arterie di comunicazione principale. Il Comune ha fatto sapere che gli impianti idrovori sono tutti funzionanti al massimo e la polizia locale sta procedendo al monitoraggio di situazioni di criticità per disporre eventuali chiusure di strade e modifiche alla circolazione qualora necessario. Il Comune ha raccomandato alla cittadinanza la massima prudenza e soprattutto di evitare gli spostamenti non necessari, in attesa del deflusso delle acque attraverso la rete fognaria. Inoltre ha ricordato che va prestata la massima attenzione alle strade allagate e che non si deve accedere ai sottopassi se allagati.

Qualche locale allagato tra le zone di Ancona e Fano

Scrosci di pioggia brevi e improvvisi, intervallati a schiarite, hanno causato disagi anche in alcune zone delle province di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. La grande quantità di pioggia caduta in poco tempo ha creato, in provincia di Ancona, allagamenti in strade, una voragine sulla sede stradale e una piccola frana a Fabriano mentre tra Casine di Ostra, nel Senigalliese, e Polverigi i vigili del fuoco hanno compiuto una decina di interventi per l'allagamento di alcuni locali sotterranei e strade, anche se al momento non ci sono grandi criticità. Sono una ventina gli interventi effettuati dai pompieri in provincia di Pesaro Urbino, in particolare nel Fanese, sempre per qualche piccolo allagamento di cantine o di strada. Nell'Ascolano, si è registrata la frana di una scarpata con acqua e fango che sono finiti sulla strada provinciale 17 in località Rotella. Al lavoro per i necessari interventi i vigili del fuoco e personale della Provincia.

Disagi in scuole Fano ma le lezioni saranno regolari

A Fano si sono registrati disagi anche negli edifici scolastici "Corridoni", "Grillo", "Falcineto" e "Galizi". Lo riferisce il Comune che, a causa dell'emergenza, ha aperto il Centro operativo comunale: "In questo momento i tecnici sono al lavoro per ripristinare le criticità. Domani le lezioni si svolgeranno regolarmente". Tra le zone della città più colpite dal maltempo, fa sapere l'amministrazione, ci sono via Pisacane e via Fraghetto con le strade completamente allagate e diversi garage di abitazioni privati finite sott'acqua. Allagati e chiusi sia il sottopasso autostradale di via Papini sia quello del Vallato. Su Roccosambaccio e Montegiove sono diversi gli alberi caduti. Regolarmente fruibile il sottopasso della stazione ferroviaria. L'allagamento di piazzale Amendola, spiega il Comune, "è avvenuto a causa dei lavori per l'ampliamento delle caditoie di ricezione dell'acqua piovana".



Ancora allerta arancione in Emilia-Romagna

Intanto, sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia-Romagna. Disposta inoltre allerta gialla in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e sul restante territorio dell'Emilia-Romagna.