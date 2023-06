Omicidio Tramontano, l'altra compagna di Impagnatiello: "Avevo paura"

La ragazza ha detto agli inquirenti che, dopo aver ucciso Giulia, l'uomo ha cercato di raggiungerla: “Ha iniziato a chiedermi di vederci. Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati". Dall'analisi dei cellulari emerge che Impagnatiello ha cercato di crearsi un alibi continuando a scrivere sul cellulare di Tramontano anche dopo averla assassinata: "Ti prego, finiscila con questa storia" ascolta articolo Condividi

Poche ore dopo aver ucciso Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello aveva provato a raggiungere l’altra ragazza con cui aveva una relazione parallela, sua collega all’Armani Bamboo Bar di Milano. A rivelarlo agli inquirenti è lei stessa: “Ha iniziato a chiedermi di vederci. Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati". La ragazza, 23 anni, ha poi detto che Impagnatiello aveva insistito perché lei lo facesse entrare in casa sua, "ma io non ho voluto perché avevo paura, non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace". Le due giovani si erano incontrate poche ore prima che Giulia venisse uccisa, essendo venute una a conoscenza dell'altra. "Giulia - racconta l'altra ragazza - mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute" e che, anche se non sapeva se sarebbe tornata a Napoli dai suoi genitori, ma "sicuramente" non voleva più vedere Impagnatiello.

I messaggi di Impagnatiello a Tramontano quando l’aveva già uccisa: “Finiscila con questa storia” L'uomo adesso si trova nel carcere milanese di San Vittore, in una cella per i detenuti cosiddetti a rischio al quinto raggio, dopo che il gip che segue le indagini ha convalidato il suo arresto. E intanto è emerso come l’uomo avesse cercato di crearsi un alibi continuando a inviare messaggi al cellulare di Tramontano, anche dopo averla uccisa (CHI È IMPAGNATIELLO - FEMMINICIDI IN ITALIA, I NUMERI). L’ultima volta che Impagnatiello ha scritto su WhatsApp a Tramontano è stato lo scorso 31 maggio, soltanto poche ore prima del suo arresto: "Tata, batti un colpo". Dall’analisi forense del cellulare è poi emerso anche che, mercoledì scorso, quando la donna era morta da quattro giorni, l’uomo aveva scritto a Tramontano di avere “i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa” e per questo la supplicava di “finirla con questa storia”. vedi anche Giulia Tramontano, la madre di Impagnatiello: "Mio figlio è un mostro"

Tramontano al compagno: “Non sono felice, rivoglio la mia tranquillità” Ma anche dall’esame dei messaggi che i due si erano inviati quando Tramontano era ancora in vita emergono nuovi particolari. La ragazza, come ha dichiarato anche la sorella Chiara Tramontano, avrebbe scoperto della relazione parallela di Impagnatiello già lo scorso gennaio. Aveva quindi deciso di lasciare il suo compagno e di andare avanti. "Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità. Basta", scriveva a Impagnatiello pochi giorni prima di essere uccisa. Ma lui non accettava la sua decisione: "E vuoi trovare tranquillità mettendomi da parte???", le chiedeva. Tramontano aveva però proposto al compagno di condividere ancora la loro casa di Senago “finché sarà necessario”. Lui la rimproverava: "Ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia?!? Dimmelo!". vedi anche Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla"