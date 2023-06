Maturità 2023, oggi i nomi dei commissari esterni: dove trovarli

Saranno pubblicati oggi i nomi dei commissari esterni della maturità 2023 verranno pubblicati a giorni. Sebbene il Ministero abbia sempre detto sabato 3 o lunedì 5 giugno, c'è chi ipotizza invece che possa essere oggi. Nelle scuole arrivano in anticipo, quindi gli studenti possono andare in segreteria per chiedere se le liste siano arrivate o meno. ( TOTOTRACCE )

Maturità 2023

Entro la settimana gli studenti scopriranno i nomi dei commissari esterni, che verranno pubblicati dal MIM. La maturità inizierà Il 21 e 22 giugno dalle 8:30: mezzo milione di maturandi sarà alle prese con le due prove scritte a carattere nazionale, stabilite dal ministero, seguite da un colloquio. A fare ancora eccezione saranno i Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), che non sono requisito di ammissione all'esame ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. Le prove Invalsi invece, che non concorrono alla valutazione, sono requisito per l'ammissione.