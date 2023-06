Peschiera del Garda, si teme nuovo raduno dei "maranza" per 2 giugno

È già allerta alta nel Basso Garda per la possibile replica del raduno di giovanissimi che lo scorso anno scatenò il caos tra il lido Pioppi di Peschiera e il lido Campanello di Castelnuovo del Garda. Sui social network rimbalza l'invito: “Il 2 giugno tutti a Peschiera”. La prefettura di Verona sta valutando con il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, che misure prendere. Anche in Lombardia la macchina organizzativa si sta muovendo. A Brescia con il coordinamento della prefettura si prevedono controlli rinforzati lungo le fermate bresciane della Milano-Venezia. Infatti i più giovani, come lo scorso anno, si muoveranno in treno. Matteo Salvini aveva apostrofato i ragazzi che avevano preso parte al raduno come “popolo dei maranza” o meglio “un gruppo di deficienti che va in giro a molestare e a rubare”. E su TikTok è partita la sfida al Vicepremier. "Salvini sei invitato anche tu il 2 giugno", "Ti aspettiamo. Anzi, meglio se non vieni".