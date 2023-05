Sardegna, scoglio Baunei imbrattato con vernice. "Offesa indelebile"

I vandali lo hanno imbrattato e deturpato con una bomboletta spray di vernice non lavabile. Sospetti su writer francesi, indagini in corso. Il primo cittadino Stefano Monni: "Pugno allo stomaco per la comunità"

Uno scoglio all'interno di una piccola insenatura di Cala Biriala, perla naturalistica della costa di Baunei, in Ogliastra, è stato nei giorni scorsi imbrattato e deturpato con una bomboletta spray di una vernice non lavabile. A fare la scoperta è stata un'imbarcazione che passava da quelle parti, visto che lo scoglio si può raggiungere soltanto via mare e pare che lo scempio, che raffigura una sigla sconosciuta, non sia stato messo in opera dai vandali ma da un gruppo di writer francesi. Un'informazione che è giunta anche al sindaco di Baunei Stefano Monni, ma ancora da verificare con le indagini di cui si stanno occupando i Carabinieri.