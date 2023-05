Meteo, previsioni del 30 maggio: temporali e possibili grandinate

Ancora tempo instabile sull’Italia. La giornata di martedì 29 maggio, da Nord a Sud, si aprirà con una mattinata segnata in generale dal bel tempo, per poi proseguire nel pomeriggio con un progressivo peggioramento in particolare sui rilievi, ma anche su Sardegna e Sicilia. Possibili anche alcune grandinate. Le temperature aumentano leggermente nelle regioni settentrionali ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord cielo sereno al mattino, con solo qualche pioggia sul Trentino. Peggiora nel pomeriggio sui settori alpini, con precipitazioni via via più frequenti e temporali anche di forte intensità. Temperature massime in aumento comprese fra i 24 e i 27 gradi in tutte le città. A Milano cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e qualche pioggia in serata, così come a Torino dove però i temporali arriveranno nella notte.

Le previsioni al Centro e in Sardegna



Bel tempo al mattino sulle regioni centrali, salvo qualche veloce precipitazione sulla Sardegna meridionale. Piogge e temporali, anche intensi, arriveranno nel pomeriggio sui settori appenninici per poi spostarsi verso le coste tirreniche. Le temperature massime saranno comprese fra i 21°C di Campobasso e l'Aquila e i 28°C di Firenze. Nel capoluogo toscano bel tempo tutto il giorno, a Roma cielo poco nuvoloso con schiarite alternate a deboli piogge nelle ore centrali della giornata.

Le previsioni al Sud



Al Sud qualche pioggia al mattino su Sicilia settentrionale e temporali sulla Basilicata, bel tempo altrove. Nel pomeriggio precipitazioni anche intense e possibili grandinate su tutte le regioni, ma in particolare sulla parte Nord della Sicilia. Temperature massime comprese fra i 18°C di Potenza e i 26-27°C di Bari e Napoli. Nel capoluogo campano nubi sparse e qualche rovescio nella seconda parte della giornata, così come a Palermo .