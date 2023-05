Meteo, le previsioni del 29 maggio: ancora forti temporali pomeridiani

Cronaca

Il maltempo che sta colpendo l’Italia avrà una coda anche nel mese di giugno, che inizierà con tempo instabile e frequenti piogge. Le previsioni indicano che non ci sarà l'anticiclone africano e le temperature saranno solo lievemente superiori alla media del periodo. Questo weekend sarà prevalentemente soleggiato e solo in parte guastato da acquazzoni

Il mese di giugno dell’anno scorso era stato segnato da un’ondata di caldo record. Quest’anno invece le previsioni meteo indicano che il mese in arrivo dovrebbe iniziare senza l'anticiclone africano e le temperature saranno solo lievemente superiori alla media del periodo

DIECI GIORNI DI TEMPORALI - I temporali però, soprattutto quelli pomeridiani, proseguiranno almeno per altri 10 giorni, a macchia di leopardo, allungando la coda del maltempo che ha contraddistinto il mese di maggio, caratterizzato da eventi estremi e alluvioni che hanno messo in ginocchio in particolare l’Emilia Romagna