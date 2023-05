Maltempo Emilia-Romagna, da lunedì riapre la linea Bologna-Rimini

Le riaperture

Nello specifico Rete Ferroviaria Italiana spiega che la prossima settimana sarà riaperta interamente la linea Bologna-Rimini, ad oggi ancora chiusa nel tratto compreso fra Faenza e Forlì e sarà nuovamente percorribile anche l'ultimo tratto della linea Faenza - Ravenna, fra le stazioni di Russi e Ravenna. "Il numero delle corse e la velocità dei convogli nelle tratte oggetto dei lavori dovranno essere incrementate gradualmente. Questo potrà comportare alcune modifiche al servizio e un allungamento dei tempi di viaggio fra Bologna e Rimini di circa 15 minuti. Riprende la piena offerta commerciale di Frecce e Intercity" scrive Rfi in una nota. Torneranno invece da subito i regionali veloci Milano/Piacenza/Bologna- Rimini/Ancona, con cadenzamento orario e rinforzi in alcune fasce orarie e viene confermato il già attivo servizio ferroviario metropolitano Ferrara/Bologna- Imola, mentre saranno reintrodotte successivamente le corse fra Imola e Rimini. Cadenzamento orario delle corse anche fra Bologna e Ravenna via Faenza mentre fra Castelbolognese e Ravenna è in fase di ripristino il servizio sostitutivo con autobus. Prevista per martedì la disponibilità di tutta la linea Ferrara - Ravenna - Rimini con riapertura dell'ultimo tratto ancora chiuso, fra Portomaggiore e Ravenna. Le riaperture in programma per la prossima settimana consentiranno anche una prima ripresa del traffico merci, a favore in particolare del Porto di Ravenna. La riapertura della Bologna - Ravenna via Lugo è invece soggetta al completamento dei lavori di ripristino, in particolare fra Castelbolognese e Lugo e fra Lugo e Russi, situazione simile anche nel tratto compreso fra Lugo e Granarolo Faentino, anch'esso gravemente compromesso dall'alluvione. Gravi i danni anche sulla Lugo - Lavezzola, tratta che rimarrà chiusa almeno fino alla fine del mese di giugno.