7/10

Le previsioni di giovedì 25 maggio. Al Nord al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto e Friuli. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi