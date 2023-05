Estorsione ai danni di Mario Ballottelli, condannato un avvocato

La storia risale a più di 5 anni fa e ha coinvolto una ragazza di Bassano. Roberto Imparato aveva intrapreso un vero e proprio tentativo di estorsione nei confronti del calciatore, orchestrando una falsa accusa di violenza sessuale e richiedendo 100mila euro in cambio del silenzio

Mario Balotelli è stato completamente assolto dall'accusa di violenza sessuale e ora sarà anche rimborsato. L'avvocato trevigiano Roberto Imparato, infatti, è stato condannato dal tribunale di Vicenza a due anni e tre mesi di carcere per tentata estorsione e dovrà pagare 80mila euro al calciatore bresciano.

La falsa accusa di violenza sessuale

La vicenda risale a oltre cinque anni fa, quando il calciatore giocava nel Brescia e aveva una relazione con una ragazza bassanese conosciuta l'estate precedente a Nizza. Imparato è stato citato in concorso con la ragazza, che all'epoca era minorenne. La ragazza sarebbe stata spinta dall'avvocato trevigiano a muovere un'accusa per violenza sessuale, caso poi archiviato. Il legale avrebbe poi minacciato il calciatore di vendere la notizia ai giornali e in cambio del silenzio gli avrebbe chiesto 100 mila euro.