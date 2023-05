Emilia Romagna, lutto nazionale e bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta sui Palazzi delle sedi istituzionali, tra cui quelli del Senato, della Camera e Palazzo Chigi, ma non solo. Così è stato rispettato il lutto nazionale, deliberato ieri dal Consiglio dei ministri, per rendere omaggio alle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. “Lutto nazionale per l'alluvione in Emilia-Romagna. Le bandiere di Montecitorio sono a mezz'asta oggi”, si legge in un tweet pubblicato sul profilo ufficiale della Camera dei Deputati.