Padova, bancomat emette banconote da 50 euro al posto di quelle da 20

Economia

Lo smartphone si conferma al centro delle innovazioni nell’ambito dei pagamenti digitali con una crescita del 122% rispetto al 2021 per un totale di 16,3 miliardi di euro di transato. E' quanto emerge dall'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano

Continua la crescita dei pagamenti digitali in Italia. Nel 2022 le transazioni hanno raggiunto i 397 miliardi di euro , pari al 40% dei consumi. Un valore che include sia i pagamenti basati su carte e wallet , che crescono del 18% a 390 miliardi di euro , sia quelli basati su conto, non alimentati da carte, pari a 7 miliardi di transato .

E' quanto emerge dall' Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano , presentato in occasione del convegno "Innovative Payments: don't look back".

Aumenta l'incidenza dei pagamenti Contactless che salgono a 186 miliardi di euro (+45%) e degli Innovative Payment (come mobile e wearable), pari a 20,3 miliardi (+107%). In particolare, gli italiani hanno usato sempre di più lo smartphone o i dispositivi indossabili per effettuare pagamenti in negozio, per un totale di 16,3 miliardi di euro di transato (+122% rispetto al 2021).