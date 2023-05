Maltempo, circolazione regolare sulle autostrade dell'Emilia Romagna

Riaperto il tratto tra Forlì e Cesena, ma persiste una situazione di emergenza. Così Viabilità Italia: "Per gli automobilisti persiste la necessità di non raggiungere le provincie di Forlì-Cesena e Ravenna dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino"

La situazione

Resta ancora in vigore il provvedimento del prefetto di Ravenna che ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 5 tonnellate su tutte le strade comunali, provinciali e statali della provincia, fatta eccezione per le autostrade e gli itinerari alternativi. Rimane inloltre il divieto di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 3,5 t sulla SS 3 bis Tiberina in direzione di Cesena. Nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna le strade secondarie sono ancora invase da fango e acqua, la polizia raccomanda di evitarle e di lasciare libera la circolazione ai veicoli impegnati nelle operazioni di soccorso e ripristino. "Per gli automobilisti - ribadisce Viabilità Italia - persiste la necessita' di non raggiungere le provincie di Forlì-Cesena e Ravenna dove la viabilità secondaria è ancora interessata dalla presenza di fango e di acqua e per lasciare libera la circolazione ai veicoli destinati al soccorso e al ripristino".