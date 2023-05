Maltempo in Emilia Romagna, Priolo: "Chiediamo decreto al governo"

"Non siamo nella normalità degli eventi di Protezione Civile che abbiamo avuto nel corso di questi anni in Emilia-Romagna. Un evento che ha portato all’esondazione di 21 fiumi contemporaneamente è oggettivamente forse il primo della storia del nostro paese". Queste le parole a Sky TG24 di Irene Priolo, assessora regionale alla Protezione Civile in Emilia-Romagna, sul maltempo che ha investito la regione in questi giorni. (ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA)