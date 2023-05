Alluvione Emilia Romagna, a Forlì cavalli nuotano nei campi allagati

Nel forlivese l'alluvione ha portato l'acqua fino ai primi piani. In questo video girato sul Ponte Braldo, tra S. Martino in Villafranca e Villanova, alcuni cavalli cercano di trovare una via di fuga

L'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna ha messo in difficoltà anche allevatori, agricoltura e, oltre alle persone, anche gli animali. In questo video che circola su Twitter, girato sul Ponte Braldo, tra S. Martino in Villafranca e Villanova, nel forlivese, si vedono dei cavalli nuotare in mezzo all'acqua. I fiumi esondati hanno portato l'acqua fino ai primi piani e gli animali tentano di trovare una via di fuga. (ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA - IL LIVEBLOG - LO SPECIALE)