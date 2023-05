Meteo, treni cancellati o in ritardo causa maltempo in Emilia Romagna

Il servizio di "infomobilità" di Rfi informa che "in relazione all’aggravarsi delle condizioni meteo in atto nella regione Emilia Romagna, la circolazione dei treni è fortemente perturbata con rallentamenti e possibili riduzioni dell’offerta commerciale del segmento AV e riprogrammazione dell’offerta commerciale per il segmento regionale". La circolazione è "sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Ferrara – Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana". Criticità anche sulla rete viabilistica del Paese

Due le fonti principali d'informazione per quel che riguarda la circolazione ferroviaria. Il servizio di "infomobilità" di Rfi, il gestore della rete, dice che "In relazione all’aggravarsi delle condizioni meteo in atto nella regione Emilia Romagna, la circolazione dei treni è fortemente perturbata con rallentamenti e possibili riduzioni dell’offerta commerciale del segmento AV e riprogrammazione dell’offerta commerciale per il segmento regionale". La circolazione è dunque "sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Ferrara – Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana".

Criticità anche sulla viabilità

Criticità si registrano anche per la grande viabilità del Paese. Chiusa la E45 in direzione nord all’altezza di San Sepolcro (AR) per il traffico pesante che viene obbligatoriamente dirottato verso la A1; mentre sulla A14 c'è l'uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord al casello di Rimini Nord; uscita obbligatoria per il traffico diretto a sud sulla A13 direzione nord; il traffico proveniente dalla A13 direzione sud può percorrere la A14 solo in direzione nord. Al momento si sta operando per l’apertura di un bypass tra i caselli di Faenza e Forlì al fine di consentire ai veicoli fermi sulla carreggiata in direzione sud di poter invertire il senso di marcia sulla carreggiata nord ed uscire al casello di Faenza.