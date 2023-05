Reggio Emilia, 5 ore con l'auto in bilico sul burrone: 54enne salvato

Alle 6:30 è riuscito a chiare i soccorsi

L'uomo è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo e, per evitare movimenti bruschi per paura che l'auto potesse precipitare, non riusciva a recuperare il telefono che gli era caduto nella vettura. Ma molto lentamente è riuscito ad acciuffarlo intorno alle 6.30 per poi chiamare il padre. Quest'ultimo ha dato l'allarme e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno liberato. L'uomo, sotto choc, è stato portato all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con un codice di lieve gravità.