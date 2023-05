Meteo weekend 13 e 14 maggio: pioggia e tempo instabile da Nord a Sud

L’Italia sarà ancora al centro del maltempo per alcuni giorni. Il weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio sarà all’insegna dell’instabilità meteorologica. Da lunedì il ciclone si sposterà da Sud verso il Centro-Nord, dove pioverà in maniera abbondante. Il sole e le temperature più miti dovrebbero ritornare a partire da mercoledì prossimo ( TUTTE LE NOTIZIE DI SKY TG24 SUL METEO ).

Sabato instabile su tutte le regioni del Settentrione, con tempo piovoso soprattutto al pomeriggio mentre in mattinata ci potrebbero essere alcune schiarite locali. Le temperature massime saranno in diminuzione al Nordovest, valori massimi attesi tra i 14 e i 17°C gradi su tutte le città.

La giornata sarà caratterizzata dallo spostamento di un ciclone verso il Nordest. Questo favorirà tempo molto instabile al Nord, in Sardegna e in Sicilia. Le precipitazioni interesseranno gran parte d’Italia, con anche fenomeni temporaleschi e grandinate. Temperature stabili rispetto agli ultimi giorni, in calo al Nordovest.

Le previsioni di domenica 14 maggio

Anche domenica il tempo sarà per lo più instabile. Al Nord pioggia dal mattino, in particolare sulle zone di montagna. Previsti temporali anche al Centro. Nel pomeriggio pioverà su Alpi, Prealpi e al Nordest. Grande instabilità anche al Centro, piovaschi in Sardegna. Sarà invece più asciutto con possibilità di sole al Sud. Qui il peggioramento è atteso per la notte tra domenica e lunedì.

Le previsioni al Nord

Per domenica attesa instabilità e possibili piogge dal mattino, sui settori montuosi. Nel pomeriggio invece le precipitazioni interesseranno di più il Nordest. Temperature in leggero aumento, con le massime attese tra i 18 e i 20 gradi su tutte le città.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Pioggia di mattina su tutte le regioni peninsulari, con l'instabilità che proseguirà anche nel pomeriggio. In Sardegna locali precipitazioni sui settori centro-orientali. Temperature con valori massimi compresi tra i 17°C di Pescara e Perugia e i 23°C di Firenze.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Anche al Sud tempo parzialmente instabile con cieli nuvolosi. Precipitazioni attese al primo mattino ma destinate a diminuire, restando concentrate sui settori appenninici. Temperature massime in aumento con clima anche molto caldo in Sicilia. Valori massimi attesi tra i 21 e i 25°C su tutte le regioni, valori maggiori in Sicilia.