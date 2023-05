Esplosione a Milano, spento nuovo focolaio in via Vasari

Cronaca

Milano, esplosione e incendio in centro città. LE FOTO

Il rogo è scoppiato tra via Pier Lombardo e via Vasari. Secondo quanto emerso fino ad ora, è stato causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada: sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo del veicolo a innescare la detonazione. Due i feriti, non in gravi condizioni. La Procura ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per disastro colposo

Vasto incendio in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada. Due i feriti, circa 220 i residenti evacuati e una decina di auto bruciate. La Procura ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per disastro colposo

Sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo del furgone ad innescare l'esplosione. Secondo quanto si è appreso finora il rogo ha coinvolto altre vetture e ha interessato i palazzi adiacenti