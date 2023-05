Incendio Milano, il video delle esplosioni in via Pier Lombardo

Sono immagini impressionanti quelle che raccontano l'esplosione che, durante la mattinata, ha devastato decine di auto e lambito i palazzi in via Pier Lombardi, nel centro di Milano (GUARDA LE FOTO). Nel filmato diffuso da Mia News, si vede distintamente il furgone carico di bombole di ossigeno avvolto dalle fiamme che di lì a poco a daranno il via a una serie di esplosioni a catena (VIDEO).