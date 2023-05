Papa Francesco saluta un giovane spiderman a piazza San Pietro

Il giovane 19enne è di Carapelle (Foggia) ed è stato malato da piccolo, vivendo per lungo tempo in ospedale. Ora, guarito, veste i panni dell'Uomo Ragno per far sorridere i bambini che sono ricoverati

Al termine dell'udienza generale bagnata dalla pioggia a Piazza San Pietro, Papa Francesco ha salutato un ragazzo che indossava il costume di Spiderman . A vestire i panni dell'Uomo Ragno è Francesco Tarantino, un giovane 19enne di Carapelle (Foggia), che è stato malato da bambino e ha vissuto lungo tempo in ospedale. Ora, guarito, si traveste da Spiderman per far sorridere i bimbi ricoverati.

Il Papa ha ricordato anche i bambini afflitti dalla guerra

Durante l'udienza generale il Pontefice non ha pronunciato la catechesi che aveva preparato, e l'ha di fatto sostituita con il suo indirizzo di saluto alla Chiesa egiziana venuta a Roma per il cinquantesimo anniversario dell'incontro tra Papa Paolo VI e il Patriarca copto-ortodosso Shenuda. Al termine, il Papa ha invitato a rivolgere preghiere alla Madonna, in questo mese di maggio a lei dedicato, in particolare per la pace nella "martoriata Ucraina". "Recitando il Rosario, ricordatevi soprattutto delle donne e dei bambini afflitti dalla guerra", ha chiesto il Papa (GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).