Alla parata militare a Mosca sfila un solo carro armato

A differenza delle precedenti parate militari russe per il Giorno della Vittoria, dove un gran numero di carri armati attraversava la Piazza Rossa di Mosca in una dimostrazione di forza militare, oggi ne è sfilato solo uno: un carro armato T-34 di epoca sovietica. Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori internazionali.