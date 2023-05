Bullismo, le radici della violenza

Una ragazzina di prima superiore mi mostra la fotografia che conserva sul proprio telefono, contiene l’elenco dei suoi compagni di classe, ogni cognome è seguito, senza eccezione, da un soprannome. Commenta con un sorriso compiaciuto quella che in fondo è un’usanza antica.



Ce n’è per tutti i gusti, da prugna a tubero, da budino a istrice, da litio a polmone, con punte di creatività davvero notevoli, che esaltano un connotato, che sia o meno obiettivo, rendendolo caricaturale. Eppure, trattandosi in questo caso di una pratica generalizzata, gli effetti non risultano lesivi, non c’è un bersaglio preciso, qualcuno che si sente schiacciato dal gruppo, non c’è un crinale tra vittime e oppressori, è un gioco libero in cui ciascuno può restituire lo sgarbo, ripagare con la stessa moneta.

In questo caso il sistema si è organizzato democraticamente, forse in modo casuale, concedendo a tutti identiche opportunità, ma non sempre le cose vanno così. Il bisogno di “deridere”, soprattutto il vantaggio di farlo contro figure inermi o poco inclini a reagire, spesso prende la mano e può diventare un grave atto di oppressione. La sua potenza negativa nasce dall’illusione che abbassare gli altri possa fare sentire più alti, ma si tratta solo di una beffarda illusione ottica, di nessuna utilità sociale, il fatto è che prima di essere registrata come tale fa in tempo a degenerare, con esiti che a Belgrado, nei giorni scorsi, si sono toccati con mano.

Quella classe, infatti, è una sorta di isola felice, forse perché non ci sono asimmetrie tali da permettere l’individuazione di una vittima, ma sovente si impone una meccanica assai diversa, in cui si sceglie di sacrificare uno o più componenti, facendoli segno della derisione collettiva, dell’aggressività nascosta nelle piccole comunità, all’interno delle quali ognuno cerca di non diventare esso stesso quel bersaglio e per questo si accanisce contro un diversivo. Perché dietro questi atti antisociali si nasconde l’ansia di tutelare se stessi, spostando tutto il carico dell’operazione su pochi soggetti, così da permettere alle altre individualità di stare al riparo. Quando c’è un bersaglio predestinato, si punta su quello per distrarre l’attenzione negativa dalla propria persona, divenendo complici di azioni vigliacche che, tuttavia, non saranno mai a costo zero.