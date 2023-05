Michela Murgia: "Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi"

La scrittrice ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera come sta affrontando la malattia e del matrimonio che celebrerà a breve. Perché, dice, "lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni. Ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me"

Il racconto della malattia

Sulla malattia che l'ha colpita Murgia dice che "il cancro è una malattia molto gentile. Può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno. Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Me l'ha spiegato bene il medico che mi segue". La scrittrice ha poi raccontato come sta affrontando la situazione: "Mi sto curando con un'immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L'obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti". L'autrice ha poi spiegato che è "meglio accettare che quello che mi sta succedendo faccia parte di me", affermando di non voler pensare alla malattia come a una guerra perché quest'ultima "presuppone sconfitti e vincitori; io conosco già la fine della storia, ma non mi sento una perdente. La guerra vera è quella in Ucraina. Non posso avere Putin e Zelensky dentro di me. Non avrei mai trovato le energie per scrivere questo libro in tre mesi".