Michela Murgia racconta la sua malattia: "È un pezzo della mia vita"

La scrittrice in un post sul social network svela di aver iniziato l'anno in terapia intensiva e sulla sua malattia aggiunge: "Non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi". Tanti i messaggi di solidarietà

“La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri”. È un passaggio del post su Facebook con cui Michela Murgia rivela la sua malattia . La scrittrice 49enne è ora ricoverata in terapia intensiva. “Non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi", scrive ancora Murgia.

I messaggi di solidarietà

La scrittrice ha ricevuto molti messaggi di solidarietà da lettori e amici. Molte le persone che manifestavano “la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli”, si legge nel post: "Questo mi ha fatto sentire meno sola”. “Ammalarsi è normale, curarsi è normale e anche scegliere in cosa fermarsi è normale”, scrive in un altro passaggio Murgia. Sottolinea poi il dispiacere per un inizio 2022 diverso rispetto a quanto immaginato: “Sognavo di iniziare l'anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi. Invece l'ho iniziato dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato”, continua la scrittrice, che aggiunge: “Certe cose potrò farle, ma altre no e i lunghi spostamenti e le situazioni fisicamente performative per adesso sono fuori dalla mia portata. Di tanto in tanto compariranno anche condivisioni della mia cura, che fa parte di me come tutto il resto”. E conclude il suo post: “Non tornerà tutto come prima, ma quello che verrà dopo potrebbe persino essere meglio. Diamoci il tempo di farlo succedere”.