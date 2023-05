Investono, picchiano e trascinano un uomo sulla A10: 4 arresti

L'aggressione

Secondo quanto ricostruito, i quattro hanno costretto l'uomo di nazionalità marocchina a fermare il mezzo nella corsia di emergenza dopo avergli lanciato contro oggetti. Prima ancora di scendere l'uomo è stato colpito con schiaffi, pugni al volto e calci. Poi è stato tirato giù dall'abitacolo e insultato anche in lingua araba. Gli aggressori sono risaliti in auto e sono ripartiti investendo l'uomo. Quest'ultimo ha sbattuto sul parabrezza dell'auto, rompendolo, ed è stato trascinato per alcuni metri sul cofano dell'auto in fuga, prima di cadere in seguito a una brusca frenata. L'auto si è poi dileguata in direzione Savona. La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale di Genova Voltri e ha avuto una prognosi di 45 giorni.